Link-ed.info : un outil pour les lier tous La galaxie d’extrême droite qui veut porter le RN au pouvoir enfin cartographiée Est-il possible d’avoir une vision complète de toutes les entités à l’œuvre pour faire entrer le Rassemblement national à l’Élysée ? Peut-on, avec un seul outil, comprendre ce qu’est cette galaxie, qu’il s’agisse de politiques, de militants, de groupuscules violents, d’entreprises, d’influenceurs, etc. ? Nous avons tenté de répondre à cette problématique. Vue de la cartographie de Link-ed.info - CC

Depuis longtemps, nous faisons le constat qu’une « galaxie d’extrême droite » puissante existe désormais en France et qu’elle dispose de moyens efficaces pour parvenir à ses fins : l’arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Cette galaxie comprend des médias, des influenceurs, des groupuscules violents, des personnalités politiques, des agences d’influence…

La plupart de ces acteurs n’agissent pas en respectant les règles démocratiques, qu’ils méprisent. Leur projet repose sur un moteur : la haine. Il mènera immanquablement à ce que l’on observe actuellement aux États-Unis. Ou pire.

Nous avons donc décidé de cartographier cette galaxie. Et d’offrir plusieurs voies de navigation dans ces données. Link-ed.info est né d’une discussion entre la rédaction en chef de reflets et de Moïse, journaliste indépendant. Deux autres personnes ont participé à sa réalisation : le journaliste Ricardo Parreira et Shaman, journaliste et développeur chez Reflets.

Notre projet vise à permettre aux citoyens d’identifier en un clic les acteurs de cette galaxie, de s’informer sur la base d’enquêtes de presse sérieuses et de sources fiables et de pouvoir partager (disséminer) ces informations en un clic.

Il existe de très nombreuses enquêtes de presse de qualité sur l’extrême droite dans toutes ses composantes (radicale, parlementaire, économique, culturelle) publiées par des médias variés, indépendants ou non, nationaux ou régionaux. Chaque jour en paraissent de nouvelles. Mais passée leur publication et leur éventuelle reprise par d’autres médias, ces enquêtes sont peu valorisées : une info chassant l'autre, elles disparaissent dans le flot. En outre, pour un citoyen, se renseigner sur une personne physique ou morale de l’extrême droite et ses liens avec d’autres est malaisé : cela nécessite des recherches approfondies dans une multitude d’articles de presse.

Notre projet vise à cartographier la galaxie d’extrême droite à partir des liens entre entités (personnes physiques et morales). Nous souhaitons centraliser toute l’information sur [un seul site web](https:://link-ed.info), valoriser les enquêtes journalistiques passées et encourager des pratiques de partage de notre cartographie, d’éléments de la cartographie et de fiches décrivant les entités sur tous les réseaux sociaux et les messageries.

Link-ed propose des fiches descriptives synthétiques (moins de 2 000 signes) sur chaque entité d’extrême droite, qu’il s’agisse d’élus, de militants, de médias, d’associations, d’entreprises, de groupuscules, etc. Ces fiches contiennent des liens internes qui permettent de naviguer aisément d’une fiche à l’autre. Elles sont enrichies de médias (photo, vidéo, audio) lorsque c’est pertinent.

Le site propose quatre portes d’entrées pour naviguer dans les données. La première est une cartographie en réseau, interactive, qui représente l’intégralité des entités d’extrême droite sous la forme de nœuds, liés entre eux. La cartographie est générée directement à partir des fiches descriptives et des liens qu’elles contiennent vers d’autres fiches.

Cliquer sur un nœud de la cartographie permet de consulter la fiche descriptive de l’entité correspondante. Des filtres permettent à chaque lecteur ou lectrice de naviguer dans la cartographie selon ses envies.

Les fiches descriptives, rédigées par des journalistes, s’appuient pour l’essentiel sur les enquêtes de presse déjà publiées. En plus de citer leurs sources, elles mettent en exergue visuellement une courte sélection d’articles de la presse y compris locale, à découvrir ou redécouvrir, au sujet de l’entité concernée. Le but est là encore de donner une seconde vie au travail d’investigation d’autres journalistes. Certaines fiches sont enrichies sur la base renseignements obtenus en sources ouvertes (OSINT).

Fiche d'une entité référencée sur Link-ed.info - CC

La carte géographique vous permet de découvrir les figures emblématiques de l'extrême droite dans votre région, de découvrir s'il existe un groupuscule violent à côté de chez vous.

La carte de Link-ed.info - CC

Enfin, les "stories" vous font découvrir un aspect particulier de l'extrême droite avec une vue cinématique.

Vue d'une étape de la "story" sur le milliardaire Stérin - CC

Nous espérons, grâce à ce site, donner aux citoyens un outil leur permettant de se faire une opinion sur les entités de cette galaxie de l’extrême droite — notamment en mettant en lumière les nombreux liens que les entités qui tentent de se normaliser entretiennent avec l’extrême droite la plus radicale et haineuse. L’objectif est que les citoyens puissent ainsi prendre des décisions éclairées, notamment au moment de jouer leur rôle au sein de la démocratie.